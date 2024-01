Contratto di illuminazione pubblica, la maggioranza: "Soddisfatti"

Il gruppo di maggioranza di Castelnuovo interviene per fare chiarezza sulla complessa operazione che ha portato l’amministrazione comunale a rimodulare in proprio favore il contratto di partenariato pubblico-privato sull’illuminazione pubblica e la gestione degli impianti, a seguito del ricalcolo del canone annuale. In tal modo risponde alle critiche mosse dall’opposizione, ribadendo la bontà dell’operazione. "Si capisce che operazioni così complesse possano lasciare perplessi ad una prima lettura superficiale - scrive la maggioranza -. Infatti, spesso, si confrontano i costi di un mutuo con i canoni di un partenariato pubblico privato, ma sono due cose diverse. Il Comune di Castelnuovo, con una rigorosa e competitiva procedura di gara, ha attribuito il contratto di partenariato pubblico privato non solo per realizzare gli investimenti ma anche per gestire gli impianti, fare la manutenzione e conseguire un risparmio di consumi notevole".

"Nonostante la pandemia – continua la maggioranza -, che ha inciso negativamente sulle tempistiche delle forniture e creato ritardi, l’amministrazione ha già potuto fruire di un risparmio di costi di energia, proprio in coincidenza con l’aumento delle bollette a partire dal 2022. La scelta di rimodulare il contratto in essere è stata motivata dalla necessità di revisionare, a proprio vantaggio, gli indicatori che aggiornavano il canone, i quali precedentemente erano tendenzialmente stabili ma che oggi non lo sono più, come il costo dell’energia. Una rimodulazione del contratto che, in ogni caso, non cambia la convenienza o almeno la sostenibilità finanziaria della scelta del partenariato pubblico privato, già adottata dalla maggior parte delle amministrazioni locali.

"Da parte nostra – concludono i consiglieri di maggioranza -, proprio per i risultati raggiunti per efficienza e economicità, ci riteniamo soddisfatti".

Dino Magistrelli