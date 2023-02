Contratti-truffa per luce e gas

Contratti gas e luce proposti da “operatori regionali”? Attenzione, è una truffa telefonica. Rifiutare l’offerta e denunciare quanto accaduto. Sono le principali raccomandazioni che gli uffici della Regione Toscana rivolgono al pubblico in seguito a numerose segnalazioni giunte in questi giorni all’Urp e al settore regionale Tutela consumatori e utenti da parte di cittadine e cittadini contattati telefonicamente da sedicenti dipendenti di “enti regionali” o immaginari “consorzi luce e gas della Regione Toscana”, che propongono la sottoscrizione di contratti di fornitura gas e luce. Le telefonate arrivano da un numero di cellulare. A parlare è un persona che si spaccia incaricato regionale o millantando un rapporto con la Regione. La proposta fraudolenta di solito allude a bonus, può riguardare anche depuratori dell’acqua, richiede i dati dell’utenza, e prospetta aumenti dei costi delle forniture in caso di mancata adesione.