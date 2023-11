Contrassegno unico europeo. Ok alla mozione

"Siamo molto soddisfatti per l’approvazione in consiglio comunale della nostra mozione sul Contrassegno Unico Disabili Europeo, CUDE, che consente ai cittadini titolari di contrassegno rilasciato dai Comuni aderenti di spostarsi con l’automobile in altri Comuni, in Italia e nell’Unione Europea, senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree ZTL e per l’utilizzo dei parcheggi riservati".

E’ quanto affermano i consiglieri comunali della Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso (nella foto), per i quali l’adesione del Comune di Capannori al sistema CUDE favorirà la mobilità delle persone con disabilità. "Si tratta - sostengono i consiglieri della Lega - di una misura fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal Ministro delle disabilità Alessandra Locatelli che noi abbiamo portato all’attenzione del nostro Comune per la registrazione e l’adesione alla piattaforma realizzata presso il Ministero delle Infrastrutture ai fini della gestione della targa associata al CUDE".

"Il Comandante della Municipale ha avviato le procedure per l’adesione alla piattaforma che dovrebbe essere operativa a breve - concludono - . Ringraziamo i consiglieri comunali che hanno votato a favore della mozione e in particolare il presidente della Commissione sociale Marco Bachi per l’attenzione che tutti hanno dedicato alla trattazione dell’argomento".