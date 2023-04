Contrabbasso protagonista con Calzolari e Ragghianti

Ha suonato nel Quartetto di contrabbassi insieme a Gary Karr e in Duo con Franco Petracchi. Si esibisce spesso in duo con Salvatore Accardo e vanta collaborazioni con Rocco Filippini, Massimo Quarta, Sergio Azzolini, Radovan Vlatkovic. Ermanno Calzolari è uno dei più apprezzati contrabbassisti italiani in attività e domani sera alle 21 all’Auditorium di piazza del Suffragio, sarà ospite del Bass Festival, la rassegna compresa nella stagione Open del Conservatorio “Boccherini”.

Salirà sul palco dell’auditorium insieme a un altro apprezzatissimo interprete di questo strumenti e docente del “Boccherini”, Gabriele Ragghianti. Raffinato interprete del suo strumento, Calzolari svolge da anni un’intensa attività concertistica nel repertorio da camera, spaziando dall’età barocca alla musica contemporanea. Con Ragghianti, suo collega nei Solisti Veneti, la celebre orchestra fondata da Claudio Scimone, interpreteranno Cantabile per contrabbasso e pianoforte di Niccolò Paganini, la Sonata in do maggiore G17 per 2 contrabbassi di Luigi Boccherini, la Sonata in sol min Op.2 N.8 per due contrabbassi e pianoforte di Handel e Passioni Amorose per due contrabbassi e pianoforte di Bottesini. Ad accompagnarli al pianoforte sarà Arianna Tarantino. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. È possibile prenotare il posto a sedere (info www.boccherini.it).