Conto alla rovescia per la Notte Bianca 2023 a Lucca: Aperti musei e palazzi, anche la cattedrale

Prosegue la marcia di avvicinamento alla Notte Bianca di Lucca, che sabato 26 agosto torna con l’edizione numero 10 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, mette in cartellone anche quest’anno un ricco programma di aperture straordinarie di musei e palazzi per le quali – a differenza delle visite guidate – non occorre la prenotazione. Grande novità è la presenza dei musei nazionale di Palazzo Mansi e Villa Guinigi, a cui si uniscono la Domus Romana, la Via Francigena entry point (ex Casa del Boia), la Cattedrale di San Martino, le torri civiche Guinigi e delle Ore, il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci, le Casermette sulle Mura di San Paolino, San Pietro e San Frediano, Palazzo Pfanner e il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana. In più nel complesso di San Micheletto ci saràla mostra “La frutta che c’era – la frutta che cera”, a cura di Lucca Crea che rappresenta una sorta di “antipasto” di Murabilia. Per alcune di queste aperture straordinarie è previsto il pagamento di un biglietto, mentre altre saranno a ingresso libero (info sui siti confcommerciolums.it, comune.lucca.it). Il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale parteciperà con l’apertura straordinaria di San Martino dalle 21 alle 24 (2 euro), anche con visita guidata (4 euro).