Conto alla rovescia per festa e balli con il “Gran Galà“

L’associazione APS Laboratorio Brunier ricorda che sabato alle ore 21 all’Ex Cavallerizza di Piazzale Verdi si svolgerà la super serata danzante “Gran Galà del Carnevale” con il seguente programma: dalle ore 21 accoglienza, seguirà l’animazione con balli d’epoca dal cinquecento all’ottocento con 6 attoriballerini che coinvolgeranno gli invitati, Drink di benvenuto a cura di Sunflower Bistrot Dalle ore 22 con il DJ Fabio Mago sarà pronto a coinvolgere in balli a partire dagli anni ‘60 fino ad oggi. Alla serata danzante è possibile accedere anche in costume non storico. Un evento già battezzato sotto i migliori auspici. Nel primo “lancio“ infatti si è subito raggiunto il sold out, è stato necessario anche cambiare la location. Per questo i biglietti sono stati rimessi in vendita: si trovano alla biglietteria del Teatro del Giglio oppure anche online. E’ la grande festa che chiude “Lim“, Lucca in Maschera, il Carnevale lucchese che quest’anno si è arricchito di tanti eventi diversi e per tutte le età, dalla festa per i piccoli in San Michele alla grande sfilata sulle Mura, al concerto da tutto esaurito in piazza Anfiteatro per Cristina D’Avena.