Continui capovolgimenti di fronte. Green Le Mura ko per un solo punto

Green Le Mura Spring

61

Nico

62

Arriva una sconfitta per il Green Le Mura Spring in casa contro Nico per 61 a 62. Un match molto avvincente, che però ha condannato le padrone a questa battuta d’arresto. Partono subito bene le Spring, con una tripla di Fedorenko dopo cinque secondi, ma le ospiti, con Salvestrini e Pini ricuciono subito. Si gioca punto a punto e Fedorenko e Cerkaska riportano di nuovo la squadra avanti, che chiude il primo quarto 15-11.

Il secondo quarto si apre con un più sei grazie a Tessaro, ma le ospiti riescono comunque a rimanere in scia. Le Spring però piazzano un parziale di 13-3 nel finale chiudendo sul 35-25. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo le padrone di casa arrivano al massimo vantaggio con tripla di Cerkaska che porta sul 43-25. Ma le pistoiesi nel finale con Pini riescono a rimanere in scia. Nell’ultimo si gioca punto a punto è un quarto convulso con tanti capovolgimenti di fronte, che alla fine portano i due punti a Nico. "Ci rimane un po’ l’amaro in bocca per il finale - commenta coach Biagi - , ma è stata una bellissima partita. Nel finale, nella lotteria dei tiri liberi, loro sono state più precise, ma le mie ragazze sono state comunque brave".

Intanto arriva una tegola per il Green Le Mura Spring, Viktoriia Fedorenko ha rimediato l’infrazione del radio del braccio sinistro e dovrà portare un tutore rigido per due settimane con rivalutazione al termine. Risentimento muscolare al polpaccio destro anche per Chiara Tessaro, la cui evoluzione sarà seguita dallo staff sanitario nei prossimi giorni.

Alessia Lombardi