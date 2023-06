“Continuare con interventi specifici per sostenere la Piana lucchese“

Il Consiglio regionale, su proposta del gruppo Pd, ha approvato una risoluzione collegata all’Informativa preliminare del Piano regionale per la qualità dell’aria-ambiente svolta in aula dall’assessora Monia Monni. La proposta è stata firmata anche dai consiglieri lucchesi Valentina Mercanti e Mario Puppa e da quelli pistoiesi Federica Fratoni e Marco Niccolai. La risoluzione, condividendo il contenuto dell’informativa “e le conseguenti azioni finalizzate alla gestione a livello regionale della qualità dell’aria ed a contrastare i cambiamenti climatici che incidono sull’ambiente e sulla salute pubblica” contiene alcuni impegni per la giunta regionale. In particolare: “prevedere, anche in considerazione dei dati contenuti sia nell’informativa, sia in recenti studi condotti da Arpat, la necessità di continuare a sostenere con interventi specifici le aree che in termini di qualità dell’aria presentano maggiori criticità quali la piana lucchese, parte dei comuni afferenti all’area Prato-Pistoia e l’agglomerato di Firenze, con l’obiettivo di rendere sempre più efficaci le azioni di monitoraggio e quelle di lungo periodo finalizzate al supporto delle amministrazioni locali nella di mitigazione delle emissioni“.