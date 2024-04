Continua la protesta. Stamani corteo in città

Continua la protesta al Liceo "Vallisneri": occupazione e assemblee contro la violenza repressa con "violenza", in riferimento – come hanno spiegato i ragazzi in questi giorni – , ai fatti di Pisa del 23 febbraio. Gli studenti ci hanno raccontato le dinamiche, le associazioni sindacali e politiche hanno dato il loro pieno appoggio, mentre la preside ha preferito non rilasciare commenti in merito.

La protesta che ha visto gli studenti del Liceo "Vallisneri" occupare le aule scolastiche si è conclusa martedì sera. Tuttavia, l’impegno degli studenti non è cessato. Coloro infatti che avessero voluto continuare la protesta, avrebbero potuto astenersi dalle lezioni per partecipare ad un’assemblea studentesca dove sono state discusse le future azioni e le questioni sollevate durante l’occupazione. Assemblea che, nella mattinata di ieri, è sfociata in un corteo interno alla scuola, volto a denunciare il comportamento di alcuni professori che avrebbero intimato ai ragazzi di rimanere in classe, nonostante fosse stato loro detto di lasciare libera scelta.

"Ci è stato insegnato che dobbiamo rispettare i professori - sottolinea Maria Simi, rappresentante d’istituto - , ma ai professori quando viene insegnato a rispettare noi studenti? Nonostante la promessa della preside di non mettere note di demerito o voti negativi a chi volesse partecipare all’assemblea, alcuni professori ci hanno detto che sarebbero andati avanti senza rispiegare, aggiungendo compiti e ricordandosi di chi ha partecipato per eventuali provvedimenti futuri".

Le associazioni come Sinistra Con, il Circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista, il Circolo di Lucca di Sinistra Italiana, i Giovani Comunisti di Lucca e la Lega Spi Cgil di Lucca e Pescaglia, hanno espresso pieno sostegno e solidarietà agli studenti del Liceo "Vallisneri".

Queste organizzazioni hanno condannato la repressione e la violenza di Stato, elogiato il coraggio degli studenti nel denunciare le ingiustizie a livello nazionale e internazionale, e sottolineato l’importanza della loro iniziativa nel sollevare questioni cruciali come la violenza di Stato e il genocidio in Palestina.

Inoltre, hanno offerto il loro appoggio per promuovere un dialogo costruttivo e un impegno attivo nella società, riconoscendo l’importanza del coinvolgimento dei giovani nel processo democratico.

E’ indetto, per questa mattina alle ore 9, da tutti i collettivi, un corteo di protesta che partirà da piazzale Verdi.

Re. Graz.