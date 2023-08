Continua la lotta alle classi pollaio a Fornoli: "Per educare serve più costanza" Genitori e rappresentanti politici si incontrano a Fornoli per discutere della situazione scolastica a Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano: preoccupazione per le classi sovraffollate e per l'istruzione dei bambini. Un'iniziativa per garantire il diritto allo studio.