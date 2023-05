Contest per le scuole I ragazzi disegnano la propria strada sicura

Per disegnare la strada del futuro, l’Automobile Club Lucca interpella i guidatori del futuro e lo fa con il contest “Disegna la tua strada sicura”. Per il terzo anno consecutivo, infatti, Aci Lucca coinvolge le scuole del territorio in occasione della Giornata europea per la sicurezza stradale - che cade proprio oggi, 6 maggio, con il contest che chiama i ragazzi e i bambini a esprimersi, attraverso la creatività, in merito a sicurezza stradale e mobilità sostenibile, in linea anche con quanto dichiarato dalla Commissione Europea nel documento “Un futuro a impatto climatico zero”.

Tutte le scuole primarie della provincia di Lucca possono partecipare, scaricando i materiali dal sito https:www.aci.itlacidisegna-la-tua-strada-sicura-nel-rispetto-dellambiente.html: gli alunni coinvolti potranno disegnare la “loro” strada ideale e fornire all’Automobile club preziosi spunti e consigli per sviluppare al meglio una mobilità sostenibile e sicura per tutti. Gli elaborati dovranno essere inviati per email all’Aci Lucca all’indirizzo [email protected], entro il 12 maggio 2023. I disegni migliori diventeranno parte del video che ACI, a livello nazionale, sta preparando per sensibilizzare le generazioni di ieri e di oggi sull’importanza dell’educazione stradale: il filmato sarà pubblicato il 1° giugno sul sito internet dell’ACI nazionale e sul portale Edustrada.