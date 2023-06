Contest grafico: La vincitrice è Noemi

“La Piazza ha il suo logo“ è il nome di un’associazione di volontariato che con una mostra celebrerà la creatività degli studenti della scuola "Pea" che si sono misurati con il concorso. Tra i 26 elaborati grafici realizzati da alcuni studenti di seconda e terza media che verranno esposti oggi, 17 giugno, dalle 17 alle 20 alla Fondazione Lazzareschi, ha vinto Noemi Lischi, ottima sintesi iconografica di armonia e inclusione, con la piazza aperta su un lato animata da persone in festa. Per lei il primo premio: una giornata insieme al sindaco, per conoscere da vicino come funziona un’amministrazione pubblica, e 450 euro di buoni spendibili nelle edicole e nelle librerie di Porcari per l’acquisto di materiale e testi scolastici o sulla narrativa.

M.S.