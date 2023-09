Contagi Covid in rialzo “Test in caso di sintomi o di contatto con malati“

Covid, ripresa dei contagi. Per accedere al pronto soccorso o per essere ricoverati in strutture sanitarie, la Regione fa sapere che solo i pazienti che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 dovranno sottoporsi a test per diagnosticare l’eventuale infezione da Sars-Cov-2. Ugualmente dovrà fare chi dichiara di aver avuto contatti stretti con un caso confermato di Covid-19 negli ultimi cinque giorni o chi, pur asintomatico, si deve ricoverare o trasferire in ambienti assistenziali ad alto rischio, come possono essere ad esempio i reparti dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette o Rsa.