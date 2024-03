Consulta comunale dello sport. Eletto il consiglio direttivo

A Villa Bottini si è tenuta nei giorno scorsi l’assemblea per il rinnovo del direttivo della Consulta comunale dello sport. Dopo la modifica del regolamento approvata dal Consiglio comunale, entra così pienamente in funzione l’organismo che deve rappresentare e coltivare il dialogo fra mondo sportivo e amministrazione comunale.

“Abbiamo attuato delle modifiche al regolamento per rendere la Consulta più operativa e più rappresentativa accogliendo anche quei nuovi soggetti che sono entrati a far parte del contesto sportivo del nostro territorio – afferma l’assessore allo Sport Fabio Barsanti – adesso con l’elezione del direttivo la Consulta inizierà a operare per facilitare e incentivare un settore le cui attività rivestono una funzione sociale e culturale fondamentale per i giovani e per il benessere di tutta la nostra comunità. Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto ma soprattutto i membri dell’assemblea per la grande partecipazione: il segno più evidente del successo dell’iniziativa”.

Il nuovo direttivo è formato da 16 membri scelti dall’assemblea della Consulta: presidente - senza diritto di voto - è l’assessore allo sport Fabio Barsanti, i delegati del Coni, Stefano Pellacani e del Cio, due componenti in rappresentanza di federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite) Ilaria Orlandini (Csi Lucca) e Arturo Guidi (Panathlon International Club Lucca), un rappresentante di Sport e Salute Alessandro Viti, otto componenti in rappresentanza delle altre categorie di cui quattro scelti tra le associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in impianti sportivi all’aperto: Sergio Martinelli (Atletica Virtus Lucca), Stefano Bartoli (Atletico Lucca), Francesco Rosi (Lucca Marathon) e Filippo Giannoni (Academy Lucchese), e quattro rappresentanti scelti tra quelle che operano in impianti sportivi coperti: Claudio Frediani (Tennis Tavolo Lucca), Maurizio Barsotti (Pugilistica Lucchese), Francesco Caredio (Basket Le Mura) e Luigi Bravi (System Volley); un rappresentante del servizio di medicina dello sport: Riccardo Malfatti e un coordinatore di educazione motoria preesso l’Ufficio scolastico provinciale: Claudio Oliva.