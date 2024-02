Consiglio comunale. Ok al piano strutturale

Il Consiglio comunale di Minucciano, presieduto dal sindaco Nicola Poli, ha adottato il Piano operativo intercomunale, uno strumento innovativo, che determina l’assetto urbanistico del territorio per i prossimi venti anni. Dopo l’adozione da parte di tutti i Consigli comunali che fanno parte dell’Unione Comuni della Garfagnana, Minucciano è stato il primo a portare in Consiglio la delibera in questione. Il Piano verrà pubblicato sul Burt della Regione Toscana e da lì decorrerà il termine di sessanta giorni, entro il quale tutti gli interessati potranno far pervenire osservazioni e richieste, che saranno istruite e valutate prima della definitiva approvazione, che richiederà un successivo passaggio nei Consigli comunali. "E’ un passaggio di grande importanza – afferma il indaco Nicola Poli – ".