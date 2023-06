Consiglio Comunale di Lucca discute sull'acqua, preoccupazione di Franco Galeotti, Segretario Generale Filctem Cgil

Il consiglio comunale aperto sull’acqua fa discutere. A prendere posizione, tra gli altri, anche Franco Galeotti (nella foto), segretario generale Filctem Cgil di Lucca che manifesta tutta la sua preoccupazione a cominciare dal destino dei lavoratori, del servizio e degli utenti di una storica azienda come Geal. "Ci sembra di vivere un déjà-vu: una fase confusa già vista agli inizi degli anni duemila – spiega Galeotti – quando i precedenti gestori (Comuni, Consorzi ecc...) furono chiamati a definire un nuovo assetto societario che rispondesse, anche dal punto di vista dimensionale, ai sei neonati Ato. Lucca, che rientra nell’Ato1 Toscana Nord, in quella fase storica decise di non conferire il servizio idrico ad un unico ente".

Secondo Galeotti, le tre soluzioni che la legge rende disponibili per il conferimento del servizio prevedono il conferimento diretto a un gestore interamente pubblico; il conferimento a un gestore pubblicoprivato tramite gara ad evidenza pubblica o il conferimento a un gestore privato tramite gara ad evidenza pubblica.

"Serve una posizione chiara – aggiunge – mentre gran parte della politica continua con la propria retorica a girare intorno al problema, ipotizzando utopiche soluzioni. È chiaro che, se in futuro ci venissero prospettate concrete soluzioni alternative, che oggi non sono previste, le valuteremo e ci confronteremo anche su quelle. Per il momento abbiamo invitato tutta l’amministrazione comunale a non perdere la straordinaria occasione di svolgere il proprio ruolo, guardando con maggior interesse ad un gestore completamente pubblico".