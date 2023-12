Consiglio comunale dei ragazzi. Prima seduta il 13 dicembre

La prima seduta è prevista per il 13 dicembre. A Capannori nasce il consiglio comunale dei ragazzi, con l’obiettivo di far conoscere da vicino alle nuove generazioni le istituzioni e il loro funzionamento. Un organismo composto da studenti delle classi quarte e quinte delle primarie e di tutte le classi delle Medie dei quattro Istituti Comprensivi del territorio: Capannori, Lammari-Marlia, Camigliano e San Leonardo in Treponzio.

Proprio nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni all’interno delle scuole per eleggere i ‘consiglieri’: due rappresentanti per plesso per le scuole primarie e tre per plesso per le secondarie di primo grado. "Siamo molto soddisfatti di poter dare avvio a questo bel progetto realizzato nell’ambito del ‘Patto per la scuola’ in collaborazione con tutti gli Istituti Comprensivi del territorio, che ringrazio per la grande collaborazione dimostrata - spiegano l’assessore Francesco Cecchetti e la presidente della Commissione consiliare sulle politiche educative Laura Lionetti - il progetto del consiglio comunale vuole mettere la scuola al centro dello sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile". Nella prima seduta saranno eletti il presidente e i sei assessori, tre ragazze e tre ragazzi che avranno le deleghe a sport e tempo libero, arte e cultura, ambiente e sostenibilità, comunicazione social e integrazione giovanile, innovazione tecnologica.

Ma. Ste.