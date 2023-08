Consiglio comunale aperto a Bagni di Lucca: Occhi puntati su scuola

Tanta partecipazione di genitori e cittadini al consiglio comunale aperto, richiesto dalle minoranze, tenutosi lunedì sera, con un unico punto all’ordine del giorno riguardante la riorganizzazione del plesso scolastico del Capoluogo. Tanta gente ed un "convitato di pietra": il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Bagni di Lucca, assente per ferie, o di un suo sostituto dell’Ufficio scolastico provinciale, nonostante fosse stato formalmente invitato dal comune. Un’assenza stigmatizzata da tutti, cui non è bastata la lettera inviata dal preside a giustificarne la mancata partecipazione ad una riunione fondamentale dopo le polemiche e le preoccupazioni espresse a vari livelli dai genitori, mobilitatisi con la raccolta di 542 firme, avverse all’istituzione delle due pluriclassi nella scuola primaria del Capoluogo per l’anno scolastico 20232024. Il dibattito che ne è seguito, moderato dalla presidente del consiglio Francesca Lenzarini, pur mantenutosi su toni civili, è stato molto acceso, per i rilievi e le domando poste da alcuni cittadini, che si erano preventivamente iscritti a parlare e dagli esponenti dei gruppi consiliari.

Ha iniziato Annamaria Frigo, che ha ribadito come a monte di tutto ci sia la scelta, definita "scellerata", dell’amministrazione Michelini di progettare la nuova scuola alla Scesta, a fronte di un calo demografico ben evidente da diversi anni. Ha proseguito Claudio Gemignani criticando la mancata partecipazione del preside o suo delegato. Numerosi gli interventi dei genitori, che hanno chiesto al sindaco e alla giunta di impegnarsi a richiedere la modifica delle decisioni assunte dall’Ufficio provinciale dell’Istruzione e di affrontare altresì i nodi legati al trasposto scolastico che, in certe situazioni (come a Montefegatesi), non corrisponde alle esigenze delle famiglie.

Toni più critici si sono avuti nell’intervento di Paolo Simoncini che ha invocato il rispetto del diritto allo studio. Per la giunta hanno parlato il consigliere delegato Agnese Benedetti e l’assessore Priscilla Valentino, che hanno ribadito come la competenza del piano scolastico spetti unicamente all’Ufficio scolastico provinciale. L’assessore Sebastiano Pacini ha ricordato che la scuola della Scesta è stata finanziata interamente con il contributo statale. Il sindaco Michelini, nel sottolineare la vicinanza ai genitori, li ha invitanti a far "fonte comune" con l’amministrazione, assicurando che non esiste il pericolo di un ridimensionamento del plesso del Capoluogo.

Marco Nicoli