Consiglieri uscenti e volti nuovi. Tagliasacchi presenta la squadra

Tutto confermato, con i sei nomi nuovi e sei consiglieri uscenti, per la lista "Per Castelnuovo di Garfagnana – Tagliasacchi Sindaco" che sosterrà la candidatura del primo cittadino uscente Andrea Tagliasacchi alle prossime elezioni amministrative. "Una squadra giovane, ambiziosa e competente – come è stato detto alla presentazione, davanti a numerose persone in piazzetta Ariosto – pronta ad affrontare le sfide future con slancio ed entusiasmo, a partire dal lavoro concreto fatto in questi anni alla base di una visione strategica della città".

Sei i consiglieri uscenti Alessandro Pedreschi, Carlo Biagioni, Chiara Bechelli, Ilaria Pellegrini, Niccolò Roni e Patricia Josephine Tolaini e altrettanti i nuovi candidati consiglieri Antonella Bertolini, Franco Chierici, Gianmarco Bertolani, Massimiliano Lana, Rebecca Moscardini e Valentina Friz. Tagliasacchi, nel suo intervento, ha parlato di un Comune dal grande potenziale che, per essere un territorio di poco più di 5mila abitanti, è stato capace di attrarre oltre 80 milioni di investimenti grazie alla sinergia tra pubblico e privato. E, d’altronde, i dati ufficiali sulle affluenze parlano chiaro. Castelnuovo, infatti, è passato dalle circa 25mila presenze del 2018 alle oltre 41mila del 2023, per un incremento complessivo del 40 per cento. A partire dalla ristrutturazione dell’area ex Valserchio, oggi "Fabbrica – Abitare Castelnuovo": un cantiere di riqualificazione urbanistica da 13 milioni euro che ne fanno uno dei più rilevanti dell’intera Toscana nord-occidentale.

L’area di Fabbrica, che comprende la nuova Piazza Carli, ha già visto accogliere 14 alloggi popolari, finanziare un centro socio-sanitario che sarà il punto nevralgico di tutti i servizi del territorio, ed ospitare una serie di attività commerciali e appartamenti accoglienti a 50 metri dal centro storico della città. Tagliasacchi ha parlato anche del rafforzamento del polo industriale in grado di attrarre turisti, manager, investitori, tecnici e lavoratori che vengono ad operare sul territorio. Su quell’area insistono 21 milioni di investimenti tra scalo merci, stazione, sovrappasso, parcheggio al teatro Alfieri ed altre importanti opere infrastrutturali che stanno cambiando il volto di un’area importante, non solo per Castelnuovo, ma per l’intera Alta Garfagnana.

Infine il consistente intervento alla Rocca Ariostesca, oggi museo multimediale avanguardistico con un progetto artistico di respiro internazionale; la Cittadella dello Sport, la realizzazione di Residenze Garfagnana, la nuova RSA nata dal recupero di un’area degradata sulla Provinciale 72, che oggi si presenta come una struttura all’avanguardia e che accoglie già al suo interno circa 60 ospiti ed occupa persone del territorio.

Dino Magistrelli