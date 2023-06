Consiglieri Bertieri e Gemignani chiedono l'installazione di impianti antincendio a idranti nella MediaValle del Serchio

I consiglieri Yamila Bertieri per Borgo a Mozzano e Claudio Gemignani per Bagni di Lucca hanno depositato presso l’ Ente Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio, una nuova interpellanza in cui chiedono al Presidente Marco Remaschi la possibilità di valutare l’installazione di impianti antincendio a idranti nel territorio dei comuni facenti parte dell’Unione dei comuni della MediaValle del Serchio soprattutto in quelle frazioni poco distanti dai boschi. "Tale istanza – sottolinea Bertieri- era già stata presentata anche presso il comune in cui sono in opposizione ma , non avendo avuto una risposta positiva e visto i casi di incendio che negli ultimi anni si sono verificati nei nostri rispettivi comuni io e il consigliere Gemignani abbiamo deciso di rivolgerci all’Unione dei Comuni. "I nostri territori- proseguono i consiglieri - sono un po’ distanti dalle efficienti caserme dei vigili del fuoco presenti e per questo, riteniamo che un buon impianto antincendio a idranti, può prevenire o evitare la propagazione di incendi contenendoli o rallentare la loro diffusione evitando a sua volta disgrazie".