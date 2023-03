Conoscere i disturbi alimentari La città si tinge “l’anima“ di lilla

Il 15 marzo è la Giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare. Probabilmente quelli più noti sono l’anoressia e la bulimia, ma in realtà ce ne sono di vario tipo, più o meno sottovalutati. Malattie diffuse, ma ancora poco conosciute appunto, quindi poco comprese e troppo poco riconoscibili dall’esterno. Sulle quali c’è forse ancora uno sguardo esterno banale, che tende a racchiuderle in una sfera meramente estetica che è superficiale. Ma c’è molto di più. Tanto altro di non visibile, almeno a un primo impatto. Ed è anche, soprattutto, per questo che il Comune di Lucca, in occasione del 15 marzo, ha deciso di mettere in piedi una serie di azioni concrete, tangibili e di impatto, che vadano anche un po’ oltre le solite fredde iniziative che, parliamoci chiaro, spesso lasciano il tempo che trovano. Oltre ad illuminare di color lilla, che è il colore scelto per questa ricorrenza, un monumento cittadino non ancora noto, l’amministrazione ha scelto di sostenere la produzione di un documentario, curato da un gruppo di studenti dell’Accademia Cinema Toscana, che racconta questi disturbi tramite le testimonianze di chi li ha vissuti e superati e vede la realizzazione di un’installazione che verrà posizionata sotto il loggiato...