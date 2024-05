Connessione. Internet, mozione di Fantozzi (FdI)

Non è vero che il digital divide è ormai superato. Vi sono zone collinari nella Piana in difficoltà. Aree in cui la popolazione è svantaggiata nella velocità di internet. La parte di Capannori vicina all’Altopiano delle Pizzorne, Villa Basilica e anche Montecarlo, dove il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, presenterà sull’argomento specifica mozione.

"Il Comune di Montecarlo non sembra ancora raggiunto dalla fibra ottica: il servizio FTTH non sembra disponibile nel centro. Da altre fonti risulta invece la copertura. Nel dettaglio, la connessione FTTC raggiunge il 10% di abitazioni mentre la connessione FTTH raggiunge il 38%. L’ADSL copre il 100% del territorio comunale. Una situazione inaccettabile - dichiara Fantozzi - , che penalizza ancora una volta i centri più piccoli. Il 5 giugno 2019, fu stipulato un Accordo di Programma per la realizzazione del Progetto Banda Ultralarga in Toscana tra vari Comuni, incluso Montecarlo, le Province di Lucca, Pistoia, Siena, Infratel Italia Spa, Open Fiber Spa, il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Toscana. In tale intesa Open Fiber Spa si impegnava alla realizzazione delle opere sul territorio in conformità al progetto definitivo; a garantire la presentazione delle istanze per l’adeguamento dell’infrastruttura esistente, utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli Enti territoriali per contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità urbana, nel rispetto della sicurezza. Gli accordi vanno rispettati".

Ma. Ste.