Confronto pubblico. Raccolta differenziata. Comune e Ascit incontrano i cittadini

Il Comune di Coreglia Antelminelli e l’azienda Ascit servizi ambientali, invitano tutti i cittadini, questa sera alle 21 nella sede distaccata del Comune a Ghivizzano, all’incontro informativo e di approfondimento su eventuali criticità in relazione al servizio della raccolta differenziata attiva sul territorio. Un tema sociale di primaria rilevanza per l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi che pone il tema in ogni possibile contesto, agevolando l’interlocuzione con i cittadini e cercando di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Ad incontrare i cittadini saranno gli esponenti di Ascit Spa e quelli del Comune, con l’obiettivo di informare i presenti sulle novità tecnologiche adottate dall’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, nonché di condividere insieme a loro i dati annuali relativi proprio alla raccolta, che hanno visto partecipi, primi tra tutti, i cittadini.

Un lavoro di squadra, quindi, che merita la giusta attenzione e partecipazione, sottolineano gli organizzatori. Altro tema da affrontare sarà l’importanza del sito web di Ascit Spa, un punto di riferimento per i cittadini in ambito comunicativo, soffermandosi poi sulle differenze tra raccolta differenziata effettuata da utenza domestica e quella invece prodotta da utenza non domestica.

"Sarà dato anche ampio spazio ai quesiti dei cittadini, perché il nostro intento è certamente quello di ascoltare i loro dubbi e le loro certezze - commenta in merito Roger Bizzarri, direttore di Ascit SpA - . Questo, al fine di prenderne atto per migliorare sempre più il servizio che offriamo. È un’occasione di contatto con gli utenti, che ci permetterà senz’altro di confrontarci e lavorare insieme per il benessere ambientale del territorio in cui viviamo". Nella stessa ottica di chiarezza e sensibilizzazione, lavorano anche gli addetti al Centro del Riuso "Nova Vita" della frazione coreglina di Ghivizzano, anche grazie all’accoglienza di gruppi di studenti con i loro insegnanti, particolarmente interessati al tema dell’educazione ambientale.

Mercoledì scorso, gli studenti della primaria "G. Puccini" di Ghivizzano, la classe V,. hanno fatto visita al Centro per una mattinata educativa dedicata al valore del riciclo e alle tante opportunità offerte da questa civile pratica. I bambini hanno così avuto l’opportunità di comprendere l’importanza di dare una seconda vita agli oggetti che non vengono più utilizzati, contribuendo attivamente alla salvaguardia del pianeta.

Fiorella Corti