Confronto con il presidente. Sul tavolo la scelta del ds

Il previsto "faccia a faccia" tra il presidente della Lucchese Andrea Bulgarella e l’allenatore Gorgone è slittato di qualche giorno per permettere al numero uno rossonero di rientrare a Pisa dopo alcuni impegni di lavoro. Tra gli argomenti che verranno affrontati, la priorità spetta alla scelta del nuovo direttore sportivo, dopo la rinuncia a Frara, perché è più logico che Gorgone svolga il compito per il quale è, diciamo così, abilitato, vale a dire quello di allenatore.

Naturalmente il tecnico rossonero dovrà confrontarsi con chi avrà il compito di portare avanti le trattative future di mercato, seguendo le direttive di massima stabilite dal presidente Bulgarella. Per quello che si sa, il patron di Erice ha già avuto diversi contatti con alcuni direttori sportivi, che si sono offerti per venire a lavorare per la Lucchese. Uno di questi sarebbe Antonello Laneri, attualmente sotto contratto fino a giugno con il Catania, dove si dice che dovrebbe approdare Mignemi in uscita dal Gubbio. Ma al momento non ha preso alcuna decisione.

Il presidente ha sempre parlato di una struttura manageriale "snella", composta da un a.d. (Lo Faso), un diesse (Laneri o un altro) ed un allenatore (Gorgone), un responsabile del settore giovanile, che lavorino in sinergia tra di loro. Insomma l’idea di un Gorgone nel doppio ruolo di tecnico e al tempo stesso di manager, non sembra oggettivamente percorribile. Ma dobbiamo aspettare che a pronunciarsi sia il presidente, che ha promesso di essere operativo proprio in questa settimana.

In sede, infine, si stanno approntando tutti i documenti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato, domanda che scadrà inderogabilmente il 4 giugno prossimo. Intanto domenica si sono disputate le gare di andata dei play-out. Per quanto riguarda il girone B, la Recanatese ha battuto per 1 a 0 la Vis Pesaro con un gol di Melchiorri. Il ritorno, domenica. In caso di parità dopo i 180’, conterà la miglior differenza reti nel doppio scontro; in caso di ulteriore parità, si terrà conto del miglior piazzamento al termine della stagione regolare, in questo caso la Vis Pesaro guidata da Roberto Stellone che ha chiuso con 39 punti, uno in più della Recanatese. Stasera infine si giocano le gare di andata dei play-off: Atalanta U23-Catania, Juventus Next Gen-Casertana, Perugia-Carrarese, Taranto-Vicenza, Triestina-Benevento. Gare di ritorno sabato 18.

Emiliano Pellegrini