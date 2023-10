Confindustra riparte dalle conferme. Dall’assemblea fiducia a Matteini. Guiderà ancora l’associazione

La votazione dei soci di Confindustria Toscana Nord ha completato l’iter per l’elezione del presidente e del consiglio di presidenza dell’associazione per il prossimo biennio. L’assemblea privata, tenutasi ieri in modalità telematica, ha rinnovato all’unanimità la fiducia e confermato le materie di delega a Daniele Matteini in qualità di presidente (si occuperà di innovazione, credito e finanza di impresa), che sarà affiancato dai due vicepresidenti, uno per ciascuna città che non esprime il presidente: Fabia Romagnoli (per Prato, delega alla sostenibilità) e Tiziano Pieretti (per Lucca, delega a energia).

Confermati anche nomi e deleghe per due dei tre consiglieri: il lucchese Giorgio Bartoli seguirà i rapporti istituzionali, mentre il pistoiese Davide Trane continuerà ad occuparsi di education. Entra invece per la prima volta Giovanni Gramigni, di Prato, che ricoprirà la delega relativa a internazionalizzazione e crescita.

Il consiglio di presidenza si completa con i due membri che ne fanno parte di diritto (il presidente dei Giovani Industriali Alessandro Scalise e il delegato della Piccola Industria Stefano Francesconi). Daria Orlandi, presidente di Ance Toscana Nord (la compagine associativa degli edili), sarà invitata permanente al consiglio e si occuperà di infrastrutture.

"Grazie, prima di tutti, ai soci di Confindustria Toscana Nord, non solo per la fiducia che mi hanno rinnovato, ma per il loro lavoro quotidiano, per la determinazione e la resilienza che mostrano ogni giorno - è il commento del presidente, Daniele Matteini - . Voglio anche ringraziare i colleghi vicepresidenti e consiglieri, che mi hanno affiancato nel mandato che oggi si chiude definitivamente. Con molti di loro, eletti come me per il secondo mandato, il lavoro prosegue, altri sono nuovi innesti che già ben conosciamo e che saranno preziosi. Grazie a Francesco Marini, per l’impegno che ha profuso nella carica e in generale nella vita dell’Associazione e che, con il nuovo mandato, lascia l’incarico. Tutti ne abbiamo apprezzato la lealtà, la competenza e la capacità di tessere relazioni. Oggi è stato un momento di confronto con i soci, che proseguirà a Pistoia con l’assemblea pubblica del 27 settembre: dove, con autorevolissimi relatori, parleremo di fisco (ospiti saranno il direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, e – in un talk condotto da Andrea Cabrini, giornalista di Cnbc e Milano Finanza – Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per il Credito la Finanza e il Fisco e Maurizio Leo, vice ministro dell’Economia e delle Finanze). Non neghiamo la nostra preoccupazione per la fase che il Paese e di conseguenza l’industria sta vivendo: ma non ci lasciamo abbattere, e continuiamo a cercare soluzioni e proporre suggerimenti: interpretando così il ruolo che la nostra associazione ha sempre svolto".

"Sono felice di poter proseguire il lavoro sui temi della sostenibilità che ho intrapreso da tempo in associazione, e che già dal precedente mandato di Daniele Matteini si è poi coniugato con la carica assegnatami di vicepresidente. Mi sostengono nelle varie iniziative anche tanti colleghi sensibili al tema - aggiunge la vicepresidente Fabia Romagnoli - : credo che anche grazie al lavoro svolto l’associazione sia cresciuta in termini di attenzione e di capacità propositiva. Solo per citare un esempio, la nostra partecipazione attiva alla manifestazione nazionale Pianeta Terra Festival che si terrà fra poco a Lucca per la seconda volta e che richiama imprese, cittadini e tanti giovani. E’ un percorso lungo, ma che sta dando tangibili risultati e soddisfazioni".

"Grazie ai colleghi per aver rinnovato anche a me la fiducia - conclude il vicepresidente Tiziano Pieretti - , incaricandomi di seguire i temi legati all’energia. Il fatto che essa sia divenuta oggetto di specifica delega è eloquente e dimostra come sia una criticità in un Paese che, nei tanti Governi che si sono succeduti, non si è dato una politica energetica capace di sostenere la sua economia. Noi continueremo a manifestare le nostre istanze; confidando che lo choc vissuto in questi recenti anni passati e non superato spinga a fare ciò che fin ad ora è stato rinviato".