Confesercenti chiede l’incontro con le ferrovie

“Ringraziamo l’assessore Nicola Buchignani per aver accolto il nostro invito a un confronto e soprattutto a un sopralluogo nell’area dell’ex scalo merci. Un’area strategica per la città che sta vivendo un progressivo degrado fatto di edifici pericolanti dove trovano ospitalità in alcuni casi sbandati o illegalità”. E’ Gino Cervelli, responsabile pubblici esercizi fuori le Mura di Confesercenti Toscana, a commentare l’incontro di giovedì con l’assessore Buchignani. Incontro richiesto dall’associazione di categoria a nome delle attività dell’area e dei residenti. Un incontro di cui avevamo relazionato in modo dettagliato e a proposito del quale oggi residenti e commercianti della zona avanzano una precisa istanza: “L’assessore ha chiarito le competenze dell’area che sono delle Ferrovie – spiega Cervelli – e per questo chiederemo un incontro urgente alla società come Confesercenti Toscana. Ci sono interventi che riteniamo, come proprietari dell’area, Ferrovie debba mettere in atto per tamponare un degrado evidente. Il Comune ha transennato gli stabili abbandonati come di sua competenza, ma qualcosa deve essere fatto da Ferrovie per una loro messa in sicurezza. Per non parlare dell’abbandono delle aree a verde trasformate in cespugli e alberi ormai secchi. Comprendiamo i passaggi che

debbono essere compiuti come spiegato dall’assessore e dai suoi tecnici e soprattutto le tempistiche non brevi, ma c’è una situazione di degrado da risolvere in tempi rapidi visto che comunque stiamo parlando di uno dei parcheggi strategici a due passi dal centro storico. Ferrovie – insiste Cervelli – deve farsi carico di interventi straordinari innanzitutto per mettere in sicurezza l’area”.

“Oltre al degrado dell’ex scalo merci per il quale chiediamo alle forze dell’ordine di mantenere alta l’attenzione anche attraverso azioni mirate come quella messa in campo alcune settimane fa, la zona sta vivendo le difficoltà dovute al cantiere per il nuovo sottopasso“. Al Comune chiedono la possibilità di introdurre i 15 minuti gratuiti di sosta in via Mazzini e piazza Curtatone. “Abbiamo chiesto al Comune – sottolinea Gino Cervelli – la possibilità di introdurre una sosta gratuita di cortesia in via Mazzini e piazza Curtatone per facilitare coloro che si recano alle attività commerciali. Come il posizionamento di una cartellonistica appena fuori la stazione prima del cantiere che indichi le attività presenti e che sono ovviamente aperte. Infine – conclude – la possibilità di coprire i due ruderi con un pannello artistico che renda meno impattante l’immagine del parcheggio specie per i turisti che lo scelgono per visitare il centro storico”.