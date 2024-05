Conferenza del professor Vittorio Hösle su guerra in Ucraina e scenari europei

Venerdì 10 maggio alle 21 nel Salone del Palazzo arcivescovile il prof. Vittorio Hösle terrà una conferenza dal titolo "Forze centrifughe globali. Una mappatura filosofica del presente: Ucraina, Russia e Stati Uniti". L’appuntamento, aperto a tutti, vedrà il filosofo tedesco Vittorio Hösle, membro della Pontificia Accademia per le Scienze Sociali e fondatore dell’Institute for Advanced Studies della Notre Dame University (Indiana, Usa), intervenire in lingua italiana proponendo un’analisi filosofica e geopolitica dell’attuale stato della guerra in Ucraina e delle possibili sorti dell’Unione Europea in vista delle prossime elezioni per il Parlamento, con uno sguardo però anche alle prossime elezioni presidenziali americane. La sua è una voce non solo competente e di sicura efficacia comunicativa, ma soprattutto è capace di individuare le criticità esistenti per meglio comprendere il presente e il futuro, magari con una inattesa prospettiva ottimistica. La conferenza, in collaborazione con la Caritas diocesana, è anche finalizzata a una raccolta fondi da destinare alle famiglie Ucraine sfollate presenti sul nostro territorio. La Caritas si occuperà di raccogliere offerte libere e volontarie.