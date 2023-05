Conferenza a due voci su Napoleone e la battaglia di Waterloo

Waterloo, una sconfitta o una vittoria? Il Souvenir Napoléonien della Toscana insieme all’associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana” ricordano il 202° anniversario della morte di Napoleone con una conferenza che si tiene oggi alle 17 a Firenze. Il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri (ris.) Silvio Ghiselli, responsabile della sezione militare dell’associazione lucchese, la rappresenta infatti con l’incontro dal titolo “Waterloo, una sconfitta o una vittoria?”, tenuta insieme a Domenico Lentini, delegato del Souvenir Napoleonien per la Toscana Orientale.

“La battaglia di Waterloo, come noto, segnò, sul piano militare, la sconfitta di Napoleone a cui seguirono la sua abdicazione e il suo esilio a Sant’Elena – spiega Ghiselli -. Il suo ruolo di condottiero e di Capo di Stato, che aveva condizionato l’Europa per un ventennio era concluso. La sua impronta, tuttavia, lasciava un’eco destinata a durare ancora a lungo: non solo sopravvisse alla sua morte, ma rimane viva ancora oggi. Alla luce di ciò la battaglia di Waterloo merita di essere esaminata, oltre che sotto il precipuo aspetto militare e le sue immediate conseguenze politiche, anche dal punto di vista, più generale, delle conseguenze che derivarono dall’influenza avuta nel continente europeo dalla Francia napoleonica”.

“Saranno presi in esame gli avvenimenti che seguirono il ritorno in Francia di Napoleone dall’esilio all’isola d’Elba, la sua riconquista del trono e la successiva Campagna che egli condusse contro le potenze coalizzatesi contro la Francia nella VII coalizione. L’esito di questo conflitto determinò la fine dell’impero napoleonico e il conseguente, definitivo esilio di Napoleone all’isola di Sant’Elena, ma si vedrà anche come tale evento, segnò, insieme alla fine di un’epopea, la nascita di un ricordo che sfiora la leggenda”. La conferenza si tiene al Circolo degli Alpini Firenze, in via Jacopo da Diacceto, 3c. Informazioni e prenotazioni: 3450026434, [email protected]