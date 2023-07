Confcommercio traccia il bilancio "Superato periodo molto difficile"

"Produzione su del 9%, un grande traguardo". Il bilancio annuale 2022 di Confcommercio è stato definito nella serata annuale per l’assemblea dei soci, martedì 18 luglio. Dove è emerso che l’andamento del commercio è buono e in forte ripresa. "I numeri del 2022 certificano con chiarezza l’importanza della nostra associazione - spiega Rodolfo Pasquini presidente di Confcommercio Lucca -. Un valore certificato da una produzione pari a quasi 800mila euro per la sola Confcommercio, con un aumento pari a circa 9 punti percentuali rispetto al 2021. E che sale a un valore di produzione di oltre 2 milioni e 700mila euro". Dati importanti, a cui va aggiunto il numero sempre in crescita di aziende iscritte a Confcommercio. Eppure, nonostante le difficoltà, nel solo 2022 il settore formazione ha avuto la capacità di offrire circa 200 corsi, per un totale di quasi 7mila ore di lezioni rivolte ad oltre 2mila iscritti. Più di 6mila soci suddivisi sulle province di Lucca e Massa Carrara, cui vanno sommati le quasi 1.000 imprese che fanno parte dei 24 Centri commerciali naturali che portano la “firma” di Confcommercio, organismi importanti dal punto di vista della promozione e valorizzazione dei singoli territori in cui hanno sede. E poi il settore credito, con oltre 7 milioni di euro erogati dalla banche alle imprese con la garanzia del Centro Fidi, cui si somma oltre un milione di euro di finanziamenti diretti sempre da parte di Centro Fidi e oltre 500mila euro giunti agli imprenditori tramite bandi di enti pubblici che hanno visto gli uffici predisporre le domande per le aziende che si sono rivolte.

"Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara è una realtà leader, consolidata e riconosciuta oggi come interlocutrice autorevole da autorità, istituzioni e organizzazioni sindacali. E questo è per noi motivo di autentico vanto, viste anche le tante difficoltà, economiche e organizzative, attraversate negli ultimi anni - continua il presidente Pasquini - . La nostra struttura è riuscita a superare i momenti difficili e ad andare oltre con capacità e professionalità oggi riconosciute a tutti i livelli sui territori in cui essa opera. Il merito di tutto questo è di una struttura che, a fronte delle difficoltà logistiche che nascono dal dover operare su tante sedi diverse, sa rispondere alle esigenze dei propri associati".

Parlando di imprese, il 2022 è stato senza dubbio un anno importantissimo per il comparto del turismo. Un anno pur sempre transitorio, ma che dopo il 2020 e il 2021 segnati dal Covid, con la fine della pandemia è nata un’autentica ripartenza, con le province di Lucca e Massa Carrara che sono tornate a popolarsi di visitatori ovunque, dalle città d’arte alla costa, fino alle colline e alle montagne della Lunigiana e della Garfagnana.

Una ripresa attesissima, che ha trovato conferma anche nella primavera di quest’anno dove Confcommercio ha fornito il proprio contributo, riuscendo nel 2022 a rimettere in piedi la storica Fiera dei fiori di Santa Zita, ad aprile, e la Notte Bianca alla fine di agosto, capace di richiamare come sempre decine di migliaia di persone in centro storico.

Se il pieno rilancio del turismo è in ascesa, ci sono, d’altro canto, le persistenti difficoltà del commercio tradizionale. Una delle principali cause è, inevitabilmente, la concorrenza dell’e-commerce, e la disparità di trattamento per le piccole e medie imprese. "Un settore dominato da colossi mondiali - aggiunge Confcommercio - che, oltre ad avere la forza dei numeri dalla loro parte, godono da anni di una tassazione notevolmente ridotta rispetto ai negozi in sede fissa. Una disparità di trattamento inaccettabile, che l’associazione combatte da anni. Un impegno sindacale, quello di Confcommercio, che vede l’Associazione impegnata su più fronti".

Rebecca Graziano