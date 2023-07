Condotto pubblico, tutto fermo Ma l’assessore promette novità

"La Commissione ritiene che lo stato di degrado (del condotto pubblico, ndr) sia dovuto alle insufficienti attività di manutenzione espletata dall’Ente competente, che la Commissione ha identificato nel Consorzio di Bonifica, che opera su mandato del Genio Civile, dipartimento della Regione Toscana, la quale può esercitare anche la facoltà di chiedere al Consorzio di Bonifica l’espletamento di interventi di manutenzione straordinaria": era il gennaio del 2022, ormai 16 mesi fa quanto la commissione sul Condotto Pubblico approvava all’unanimità una relazione in cui nero su bianco si scriveva che la manutenzione, curata dal Consorzio di Bonifica, "pare che sia fatta senza una precisa puntuale ed idonea programmazione e probabilmente anche con mezzi non idonei".

Un atto di accusa grave che si univa a una serie di proposte per il futuro, a partire da quellla volta a installare una griglia in idonea posizione, nella porzione di canale antistante l’ingresso in centro storico; a rivedere l’eventuale possibilità di deviare parte dell’acqua del Condotto Pubblico negli spalti delle Mura Urbane proprio al fine di diminuire anche solo di una piccola quota l’afflusso di acqua prima dell’ingresso in centro storico; a considerare la possibilità di realizzare una sorta di protezione al baluardo San Colombano nella zona in cui il flusso dell’acqua va ad impattare sullo stesso quando il livello è superiore alle condizioni di regolare scorrimento. Per il momento, tutto rimasto lettera morta con i problemi che sono rimasti nella sostanza irrisolti. Anche se ora, finalmente, pare che qualcosa stia iniziando a muoversi come conferma l’assessore all’Ambiente Cristina Consani.

"L’amministrazione comunale – dichiara Consani – ha studiato la relazione della vecchia Commissione speciale sul condotto pubblico e deciso di investire importanti risorse per iniziare a mettere in campo le azioni necessarie ad un ripristino graduale dello stesso condotto. Il tema è decisamente complesso e delicato, motivo per cui stiamo valutando insieme agli uffici una consulenza esterna di personale specializzato, in supporto alle nostre azioni. Prosegue la fase di studio e nelle prossime settimane ci saranno novità".