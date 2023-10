Condannato a Lucca per lesioni alla compagna: pena sospesa se segue un corso

Calci e pugni alla compagna per costringerla a lasciare l’abitazione dopo l’ennesima furibonda lite. Una condotta violenta che è costata una condanna a 7 mesi di reclusione a un infermiere 50enne residente nel Capannorese. Ma non è tutto. Il giudice Ferrigno ha infatti concesso all’imputato la sospensione condizionale della pena solo a patto che l’uomo segua un percorso personale di recupero per correggere i propri comportamenti violenti.

La vicenda conclusasi ieri davanti al tribunale di Lucca risale all’agosto 2019. La coppia, che si era conosciuta nell’ambiente ospedaliero, conviveva da tempo nella Piana, ma i litigi per motivi di gelosia si erano fatti ormai frequenti. Quel giorno, il 17 agosto, lui era determinato a cacciarla di casa: l’afferrò per il collo, colpendola poi con pugni alle braccia e calci, gettandola a terra, scagliandole addosso alcuni stivali e causandole lesioni guaribili in 8 giorni. L’avrebbe anche minacciata di gravi ritorsioni se lei l’avesse denunciato.

Ma la compagna, fuggita subito dalla madre, aveva deciso comunque di presentare denuncia alle forze dell’ordine, pèarlando anche di continui maltrattamenti. La vicenda è approdata quindi nelle aule del tribunale e si è conclusa ieri con la sentenza di primo grado del giudice Ferrigno. Il giudice ha assolto il 50enne dall’acusa di maltrattamenti, ritenendo che la condotta non fosse provata. Tuttavia l’ha condannato per il reato di lesioni personali, con una pena di sette mesi di reclusione. Nella sentenza, il giudice ha esplicitato che la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata a un percorso di recupero che l’infermiere cinquantenne dovrà seguire per correggere i propri comportamenti violenti. Solo dopo che sarà stato certificato questo suo percorso potrà godere del beneficio di legge ed evitare di scontare la pena.

P.Pac.