Condannati per il furto del portafogli

Avevano rubato il portafoglio dall’auto di una donna che era andata a fare una passeggiata nei pressi del campo sportivo di Borgo a Mozzano. Poi si erano dati alla fuga riuscendo riusciti a prelevare dei soldi con la tessera bancomat rubata, prima che la signora si accorgesse del furto e riuscisse a bloccarlo. Ma i carabinieri di San Concordio, alle quale la donna si era rivolta per denunciare il furto, non hanno avuto difficoltà a riconoscere i volti dei due ladri dalle immagini della telecamera della banca alla quale erano andati per prelevare i soldi con la tessera rubata. I fatti risalgono al gennaio del 2021, ma ieri Manuela Balestra e Claudio Lacroce, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono stati condannati in tribunale a un anno e tre mesi e a 300 euro di ammenda.