Concorso Randa Joe “Lara“, dieci anni supera i quarti di finale

È Lara la vincitrice del primo match dei quarti di finale di Randa Joe, il concorso fotografico per quadrupedi senza casa che va avanti da tutta l’estate per promuovere le adozioni e disincentivare gli abbandoni. La canina vincitrice – 10 anni portati benissimo – andrà direttamente nella prima semifinale, in programma lunedì 28 agosto. Nel frattempo continuano le eliminatorie: lunedì 7 agosto si affronteranno altri due concorrenti per vincere il premio più grande: una famiglia. E’ possibile adottare anche “in corsa” i cani ancora in cerca di casa facendone richiesta tramite la mail: [email protected]