Concorso di pittura estemporanea L’evento festeggia trenta anni "Rassegna tra le migliori in Italia"

E’ tutto pronto a Corfino in comune di Villa Collemandina per il concorso nazionale di pittura estemporanea che si terrà da domani a domenica 6 agosto, giunto alla XXX edizione, ormai tra i più longevi a livello italiano nel settore, con artisti che arrivano in Garfagnana per la tre giorni di pittura anche dall’estero. "Durante questi tre decenni- sottolinea il sindaco Francesco Pioli- il concorso di Corfino ha raggiunto livelli sempre più importanti, ponendosi ai primi posti a livello nazionale per il numero dei premi acquisto, una ventina, per un valore superiore ai 5 mila euro per ogni edizione e per la bravura dei pittori partecipanti di qualsiasi tendenza artistica. Quest’anno gli iscritti sono di nuovo numerosi provenienti alche da fuori Toscana e dall’estero. Un ringraziamento all’Unione Comuni Garfagnana, Amministrazione provinciale, la Pro loco di Villa Collemandina che collaborano con il Comune. Un concorso poi che, con le sue opere che raffigurano il paesaggio di Corfino e della Garfagnana, ci dà una grande visibilità in tutta Italia. Infine un premio apprezzato da tutti i concorrenti e dalla critica anche per la qualità della giuria composta, di anno in anno, da noti pittori e studiosi dell’arte".

Quest’anno la giuria è composta dal pittore Giancarlo Vaccarezza di Viareggio, Giampiero Poli del Liceo scientifico "Galilei" di Castelnuovo, da Renzo Borghetti, Principato di Monaco, presidente europeo Menhir Music & Art, e da Silvia Lemmi esperta in Storia dell’Arte di Villa Collemandina. Al concorso possono partecipare pittori italiani e stranieri di qualsiasi tendenza artistica. La quota di partecipazione è di 20 euro. La timbratura delle tele avverrà il domani dalle 14 alle 18, sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 e infine domenica dalle 8 alle 12 in Piazza del Santo a Corfino.

Le opere, senza vetro, adeguatamente incorniciate e complete di attaccagli, dovranno essere consegnate entro le 15 di domenica 6 agosto. La premiazione avverrà lo stesso giorno intorno alle 18. Venti sono le aziende che hanno messo in palio i premi acquisto, dagli 800 ai 250 euro. Inoltre 100 euro per il quadro scelto dal pubblico e i 250 euro dell’Unione Comuni al miglior quadro di artista nato o residente in Garfagnana . La stessa domenica, alle 16, sarà effettuata anche la premiazione del concorso "Balconi fioriti 2023".

Dino Magistrelli