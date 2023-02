Concorsi per vigili, formazione Fp Cisl

Un nuovo corso di Fp Cisl Toscana Nord - Dipartimento formazione Fp Cisl - per la preparazione al concorso di Agenti di Polizia Locale con incontri in presenza alla sede Cisl di Lucca, viale Puccini 1780 Sant’Anna, e anche a distanza. I corsi approfondiranno le materie oggetto della prova, tra cui elementi di diritto costituzionale, amministrativo, il Testo unico degli enti locali, trasparenza e privacy. Le lezioni si terranno tutti i lunedì e giovedì con orario 20-22. Il corso avrà sviluppo logico e conseguenziale con presentazione di slide, esercitazioni con quiz, domande a risposta sintetica e casi pratici. Per informazioni i riferimenti sono 338 4705518, [email protected]