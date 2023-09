Concerto "Ricordando Giuseppe e Nicola" a Lucca: 17 Settembre

Domani 17 settembre alle ore 17 nella Chiesa parrocchiale di Colognora di Pescaglia, organizzato dal Museo del Castagno in collaborazione con Villaggio Europa, nuovo interessante appuntamento culturale: si terrà infatti il concerto dal titolo “Ricordando Giuseppe e Nicola”.

L’evento musicale è stato ideato dal Maestro Graziano Polidori per ricordare, come ogni anno, i due giovani scomparsi, che hanno lasciato un grande vuoto nelle comunità di Colognora e di S. Vito.

Durante questo suggestivo concerto ascolteremo brani di: Puccini, Mozart, Mascagni, De Curtis, Cardillo, Morricone, Cimarosa, Verdi, Lorenc e Catalani.

Eseguiranno i brani: Katia Catassi - soprano, Celeste Nardi - soprano, Giulietta Teani (nella foto a fianco) – mezzosoprano, Dante Francesconi - baritono, Graziano Polidori - basso. Al pianoforte Tiziano Mangani, mentre la direzione artistica è del maestro Graziano Polidori

Il Museo del Castagno comunica che in occasione del concerto di domani pomeriggio, per far partecipare tutti allo stesso,

il museo chiuderà anticipatamente, alle ore 16,30.