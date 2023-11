Concerto Requiem per Puccini del Gruppo vocale Santa Felicita

Il Gruppo Corale Santa Felicita presenta anche quest’anno al suo pubblico il concerto “Requiem per Puccini”, per soli, coro e orchestra, celebrativo del 99° anniversario della morte del Maestro e che si terrà sabato 2 dicembre alle 21.15 nella chiesa di Santa Maria Forisportam (S.Maria Bianca). L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Lucca, presenta un programma musicale di grande richiamo, valorizzando musiche, realtà musicali e corali del nostro territorio.

Giacomo Puccini morì a Bruxelles il 29 novembre 1924 all’età di 66 anni, ultimo discendente di una famiglia di musicisti, che ebbe come capostipite il trisavolo Giacomo Puccini senior.

Questo concerto è significativamente impostato su importanti opere del suo avo e di quel tempo, eseguite raramente, così che per il pubblico saranno una vera e propria scoperta. Il programma prevede: “Concerto grosso n. 1 (H132) e n.12 La Follia (H143)” del 1726 di Francesco Xaverio Geminiani, con i solisti Antonio Bologni, violino primo e concertatore, Valeria Barsanti, violino secondo, Francesca Gaddi, violoncello.

Poi la “Messa concertata con violini” del 1735 di Giacomo Puccini Senior per soli, coro e orchestra d’archi, con i solisti Nunzia Fazzi, soprano, Michela Mazzanti, contralto, Adriano Gulino, tenore, Nicola Farnesi, basso. Infine in programma il “Requiem” del 1905 di Giacomo Puccini, nella versione per coro, orchestra d’archi e viola solista, elaborata da Silvano Pieruccini. Caterina Mancini, viola.

Partecipano all’evento : Insieme Vocale “Nova Harmonia, Ensemble da Camera “Santa Felicita”. Maestro del coro: Paola Vincenti, Maestro concertatore e direttore Giorgio Fazzi. Direzione artistica: Maestro Silvano Pieruccini. Il concerto è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti.