Polverizzati 4mila biglietti in 24 ore: concerto pucciniano, che record

Lucca, 9 luglio 2023 – Tutto esaurito in nemmeno 24 ore dall’apertura della biglietteria: il trinomio Giacomo Puccini -lirica- Beatrice Venezi nella magica cornice di piazza Grande ha già convinto circa 4.000 persone che si sono già assicurate il biglietto di ingresso del concerto organizzato dal Comitato per il centenario pucciniano presieduto da Alberto Veronesi .

Restano ormai solo alcune decine di tagliandi, ma gli organizzatori stanno cercando di aumentare di qualche altro centinaio la capienza dei posti a sedere. In tal senso si stanno impegnando il Teatro del Giglio, il Comune e il Summer Festival, dal cui palco Venezi, insieme all’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e ai cantanti Carmen Giannattasio , Marco Berti e Massimo Cavalletti , è pronta a regalare emozioni ai presenti riproponendo le più belle arie e i duetti più suggestivi del repertorio del Maestro Puccini.

Saranno dunque circa 5.000 le persone presenti a sedere, ma si sta lavorando per garantire in massima sicurezza l’accesso anche ad alcune altre migliaia di persone in quel caso per assistere al concerto in piedi. Che l’avvenimento fosse molto atteso, lo si è visto anche dalle lunghe code che sin da venerdì si sono create davanti alla biglietteria del Teatro. Al concerto sono attesi anche nomi illustri, a partire da quello del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi , oltre che di una buona parte dei membri del Comitato per le celebrazioni pucciniane, e non sono escluse, all’ultimo tuffo, presenze di primo piano della politica nazionale. Ci sono davvero tutti gli ingredienti per una serata da incorniciare che segnerà l’avvio delle celebrazioni per la morte di Giacomo Puccini avvenuta nel novembre del 1924.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario munirsi di un biglietto. I ticket rimanenti sono in distribuzione alla Biglietteria del Teatro del Giglio: lunedì (10.30-13.00 / 15.30 -18.00) e martedì (10.30-13.00 / 15.30-18.00 / 20.00-21.30) sempre che ve ne siano ancora. Info, 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico) o scrivere a [email protected]

Fabrizio Vincenti