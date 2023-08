Concerto Puccini sulla Rai Stasera l’atteso lancio

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso 11 luglio in piazza Napoleone – in cui non mancò un vivace strascico di polemiche – , adesso il concerto inaugurale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sarà trasmesso in televisione. L’appuntamento è per stasera a partire dalle 21.15 su Rai 5, il canale della Rai che si occupa di cultura.

Sarà infatti possibile vedere il direttore Beatrice Venezi mentre dirige l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova sul palco del Summer Festival, ascoltando brani sinfonici alternati alle più celebri pagine liriche scritte dal compositore lucchese. Sul palco, per dare voce alle più belle arie e ai duetti più suggestivi del repertorio del maestro Giacomo Puccini, il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Marco Berti e il baritono Massimo Cavalletti.

“Dopo la grande partecipazione che abbiamo visto la sera del concerto inaugurale delle celebrazioni pucciniane – dichiarano il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla cultura Mia Pisano –, con una piazza gremita di persone entusiaste e al contempo molto attente, adesso abbiamo la possibilità di esportare questa energia e questo entusiasmo al di fuori dei nostri confini, raggiungendo tanti cultori della materia e tante persone appassionate in Italia e non solo. Davvero un inizio importante”.

Il concerto, che il Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane ha significativamente voluto fosse tenuto a Lucca, città natale del Maestro Puccini, è stato realizzato grazie al Teatro del Giglio, che ha curato l’organizzazione in piazza Napoleone a Lucca, nella splendida cornice del palco del Lucca Summer Festival, con oltre 5mila spettatori. Un’occasione preziosa quella della trasmissione del concerto su Rai 5 (che resterà visibile su RayPlay), che permetterà di ascoltare di nuovo gli applauditissimi protagonisti della serata - dal direttore Beatrice Venezi sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova ai solisti, il soprano CarmenGiannattasio, il tenore Marco Berti e il baritono Massimo Cavalletti -, con l’ulteriore supporto della regia televisiva, che gratifica la visione con scorci e riprese specifiche, nuove e diverse da quelle offerte al pubblico dal “vivo“. Beatrice Venezi è tra l’altro reduce da un altro importante successo, con lo show al Vittoriale insieme all’attore Giorgio Pasotti.

