Concerto per un Natale solidale in memoria di Alice Benvenuti

Grande attesa per il Concerto di Natale della Fondazione Alice

Benvenuti Ets. Sabato 9 dicembre alle 21, nella Chiesa di San Francesco torna la nuova edizione di “Sorridi sempre alla vita“. Una bella occasione di solidarietà, nel ricordo di Alice, la ragazza scomparsa a soli diciotto anni a causa di una leucemia linfoblastica acuta e nel nome della quale Lucia e Mario, i suoi genitori, hanno dato vita ad un progetto di concreto supporto a famiglie in situazioni di grande sofferenza. Infatti i ricavati dell’evento saranno devoluti ai

progetti portati avanti all’Ospedale pediatrico Meyer a beneficio delle numerose famiglie con figli oncologici, come la Casa Accoglienza Alice per le famiglie dei piccoli pazienti che devono rimanere a Firenze mentre seguono il percorso di cura. Ma la Fondazione, che supporta anche la pediatria dell’ospedale San Luca e si impegna per l’acquisto di strumenti sanitari a favore delle strutture ospedaliere, si prodiga in generale per i bambini e i giovani attraverso l’assegnazione di borse di studio e il finanziamento di progetti di aggregazione giovanile e formazione culturale.

Quest’anno saranno sul palcoscenico il Corpo Musicale “G.Puccini”-Gruppo Folkloristico La Castellana diretta dal maestro Nicola D’Arrigo, i giovani artisti cantanti della Jam Academy, il Freedom Singers Gospel Choir Lucca, la soprano Valeria Lunardi, la soprano Serena Suffredini, il tenore Davide Piaggio.

Un evento accompagnato dalla voce narrante di Debora Pioli con il patrocinio del Comune di Lucca, la Provincia e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per prenotare scrivere a fonda[email protected], Fondazione Alice Benvenuti ets

Associazione Amica del Meyer. Per informazioni Tel. 392 5192474.