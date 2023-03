Concerto lirico di primavera alla “Massei“

La conoscenza della musica è data dall’insieme di tante componenti tra le quali, importantissima è l’attività di ascolto soprattutto delle esecuzioni musicali dal vivo. Nell’ambito del progetto Musica dell’ I.C. “Giacomo Puccini” a cura degli insegnanti referenti, Prof. Antonio Della Santa e Prof.ssa Alessandra Micheletti, condiviso con la Dirigente Scolastica Dott. ssa Emilia Ciampanella, si terrà il 29 marzo alle 10.15 alla Scuola “C. Massei” di Mutigliano un concerto dedicato alla musica da camera e operistica di Giacomo Puccini.

Il grande, immortale compositore scriveva: “La musica, cosa inutile. Non avendo libretto come faccio della musica? Ho quel gran difetto di scriverla solamente quando i miei carnefici burattini si muovono sulla scena. Potessi essere un sinfonico puro! Ingannerei il mio tempo ed il mio pubblico. Ma io? Nacqui tanti anni fa, tanti, troppi quasi un secolo… E il Dio santo mi toccò con il dito mignolo e mi disse “Scrivi bada bene solo per il teatro” ed io ho seguito il suo consiglio”. Questo aspetto del musicista sarà “raccontato” ai discenti attraverso le voci delle soprano Celeste Nardi e Chiara Ramello giovani artiste già affermate nel mondo della lirica e della concertistica, accompagnate al pianoforte dalla Prof. ssa Diana Trivellato, docente al Liceo Musicale cittadino. Questa potrà essere occasione di raccordo con le realtà musicali che operano inambito educativo, formativo e scolastico nel nostro territorio e rappresentare quindi un momento di orientamento per gli studenti. “Un’occasione altamente formativa – sottolineano gli organizzatori – anche perchè partecipare ai concerti completa e arricchisce di sensol’esperienza musicale, affinando il gusto, lo spirito critico e aprendo alla reale comprensione di cosa significhi comunicare con questo linguaggio. Un linguaggio universale che, anche e soprattutto in nome di Giacomo Puccini, è portatore di messaggi che non tramontano.