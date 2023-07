Concerto jazz in memoria di Giangi con Arrighini, Tofanelli e Bergamini

Il Circolo Lucca Jazz vuole ricordare in musica Giangi Zucchini, socio e musicista che recentemente ci ha lasciato. Per questo gli sarà dedicata una serata speciale, per la quale è stata scelta la ribalta di Montecarlo, domenica 16 luglio, alle ore 21.30, nel chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani, in via Roma, con un concerto Memorial a lui intitolato. Proprio a Montecarlo è stata la sua ultima fatica come direttore artistico del Montecarlo Jazz & Wine Festival e anche in questa occasione ci sarà una degustazione di vini, in collaborazione con la Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia.

Grande musicista, Giangi era amato da tutti e ha segnato un’epoca, facendo rivivere con le sue esibizioni la tradizione del jazz americano a Lucca e nel nostro territorio. Co-fondatore del Circolo Lucca Jazz, aveva vissuto una vita piena di musica, anche negli Stati Uniti, dove è stato a contatto con i grandi musicisti nazionali ed internazionali del jazz di cui vantava, con merito, l’amicizia e la stima. Lascia certamente un vuoto che interessa tutto il mondo del jazz lucchese e delle sue manifestazioni, da Barga fino alla Versilia.

Saranno il pianista Riccardo Arrighini, con il trombettista Andrea Tofanelli, a eseguire i brani che a lui erano più cari, con la voce di Sara Bergamini, accompagnati dalla ritmica del Circolo: Vittorio Barsotti alla batteria, Daniele Micheli al contrabbasso, con Fuzica Da Mangueira alle percussioni. Michela Panigada condurrà la serata dove non mancheranno varie testimonianze di amici e musicisti che gli erano più vicini. Una serata certo di ricordi, anche famigliari, proprio per la presenza della figlia Laura, ma che vuole anche mantenere viva una memoria solare di Giangi, che non negava a nessuno quel suo ineffabile, indimenticabile sorriso.

Il Memorial Giangi Zucchini, rappresenta il primo appuntamento del programma estivo del Circolo con Montecarlo Jazz & Wine, che inizierà il 30 di luglio, per articolarsi nelle domeniche di agosto e Lucca Jazz Donna Festival al Real Collegio, dal 20 di luglio. È questa la risposta musicale più energica che il Circolo vuol offrire come reazione agli anni bui della pandemia che ci ha segnato tutti, così come gli amici e gli appassionati di jazz lucchesi.