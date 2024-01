Concerto in diretta Rai dalla Camera. Musiche pucciniane per ricordare i “Giusti“

In prima fila anche il sindaco Mario Pardini e il presidente del Comitato celebrazioni pucciniane Alberto Veronesi ieri a Roma alla Camera, nella Sala della Regina, per l’evento “Ascoltare la storia, per non dimenticare. Testimonianze e ricordi dei ‘giusti’ italiani” con la partecipazione dell’Orchestra e coro dell’Accademia Teatro alla Scala, con il presidente della Camera Fontana. L’appuntamento, per ricordare gli appartenenti alle forze di polizia e alle Forze armate che salvarono degli ebrei e sono inseriti tra i Giusti delle nazioni, è stato trasmesso in diretta sulla Rai. "È stato un onore – ha sottolineato il sindaco Pardini – partecipare nel doppio ruolo di sindaco di Lucca e membro per il Comitato delle celebrazioni pucciniane - invitato dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana - al concerto per il Giorno della Memoria presso Sala Della Regina di Montecitorio. Un momento solenne, impreziosito da numerose testimonianze. L’evento, che ha visto esibirsi l’Orchestra e coro di voci bianche dell’Accademia Teatro Alla Scala - diretta dal maestro Pietro Mianiti -, è stato realizzato dal Comitato delle celebrazioni pucciniane, presieduto dal maestro Alberto Veronesi".