"Concerto dell'Associazione Musicale Lucchese: Puccini e i suoi contemporanei"

Slitta al 7 dicembre alle 21 il concerto dell’Associazione musicale lucchese dedicato a Puccini e alla musica dei suoi più illustri contemporanei, rinviato per indisposizione del soprano. Sul palco dell’Auditorium del Boccherini ci saranno Simone Soldati e Alberto Bologni assieme a Maria Novella Malfatti e Francesca Gaddi. L’omaggio a Giacomo Puccini e a grandi autori a lui contemporanei come Ravel e Debussy, vedrà protagonisti il soprano Maria Novella Malfatti, premio “Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! di Rai Radio3“ per il 2022, la giovane violoncellista Francesca Gaddi e due apprezzati solisti nonché docenti del Conservatorio “Boccherini” oltre a Bologni e Soldati. In programma anche alcune composizioni del lucchese Federico Favali, in prima esecuzione assoluta.