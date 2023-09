Concerto della Filarmonica Puccini a Lucca per Lucia e Stefano

Domani la Filarmonica Giacomo Puccini di Nozzano, Banda Ufficiale del Comune di Lucca, si esibirà in piazza Cittadella, di fronte alla casa Natale del maestro Giacomo Puccini. Il concerto, organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Lucca e con la collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini e degli amici del quartiere San Paolino, avrà inizio alle 21 e spazierà nei diversi generi musicali: dalle più famose arie pucciniane, alla musica leggera e contemporanea, passando attraverso la musica popolare.

Il concerto, diretto dal maestro Nicola D’Arrigo, sarà inserito all’interno dei festeggiamenti “Giacomo Puccini avvicinarsi al 2024” e sarà dedicato a Lucia e Stefano, due giovani del quartiere di San Paolino prematuramente scomparsi. La Filarmonica Giacomo Puccini di Nozzano Lucca è stata costituita il 18 febbraio 1899 e porta il nome di “Giacomo Puccini” in omaggio proprio al grande Maestro lucchese.

Si conserva sempre una lettera che Giacomo Puccini scrisse al primo presidente della Filarmonica (nonché carissimo amico e compagno di battute di caccia), Odoardo Ricci, accogliendo con gratitudine la richiesta di chiamare l’Associazione con il proprio nome e augurando prosperità e sviluppo artistico alla stessa. Giacomo Puccini donò inoltre alla Banda di Nozzano Castello un labaro che ha accompagnato la Banda per molti anni. Nel 1974 è diventata anche Gruppo Folkloristico “La Castellana” con l’aggiunta majorettes

e gruppo percussioni: una delle primissime bande in Italia ad avere le majorettes, nel 2014, in stretta collaborazione con Lucca Comics & Games, è stata ideata la variante Banda Bassotti per la gioia di famiglie e bambini. Inoltre ha attivato anche una scuola di musica completamente gratuita e finalizzata all’inserimento dei giovani nella banda.