Concerto del virtuoso del violoncello. Ettore Pagano

Oggi pomeriggio torna a Lucca il violoncellista Ettore Pagano (foto), che si esibirà alle 17.30 all’auditorium del Conservatorio Boccherini assieme al pianista Massimo Spada. Gli appassionati di musica classica che seguono l’Associazione Musicale Lucchese hanno già avuto modo di ascoltarlo e di apprezzarne lo straordinario talento in occasione di Lucca Classica e nell’estate 2022 a Pieve a Elici, ma quella di oggi è un’occasione preziosa per assistere a un concerto sicuramente emozionante e sorprendente. In programma, la Sonata per violoncello e pianoforte di Francis Poulenc e la Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, op. 19 di Sergej Rachmaninov. Il concerto scaturisce dalla fortunata collaborazione dell’AML con l’Associazione Musicale Opera Prima che annovera tra le sue proposte il Festival Classiche Forme curato dalla pianista Beatrice Rana, già ospite di Lucca Classica così come la violoncellista Ludovica Rana.