Concerto dei Sigur Rós a Lucca, l'esperienza dell'anima

Un concerto dei Sigur Rós è sempre un’esperienza dell’anima. Mettiamola così: i testi non esistono, perché scritti in una lingua inventata, chiamata vonlenska, traducibile in “speranzese“, che si adatta perfettamente ad ogni singola nota, grazie anche alla voce quasi bianca di “Jonsi“ Birgisson. Rimane la musica: densa, sognante, evocativa, che subito ti rimanda ai paesaggi tundrici e vulcanici della natìa Islanda. Ma l’approccio tipicamente “ambient“ elettronico si trasforma spesso in un muro sonoro distorto, con chitarre noise (Birgisson la suona anche con un archetto di violoncello) e batteria ossessiva, degno del rock più rumoroso. Un mix potente e leggiadro nello stesso tempo che non dà tempo di pensare ma solo di abbandonarsi alle sensazioni primitive.

Ieri sera erano in 4mila, in piazza Napoleone, provenienti da diverse parti d’Italia e anche dall’estero: fan che spesso si attivano per vedere più date dello stesso tour o che si recano almeno una volta nella vita in Islanda per vedere la band nel suo habitat naturale. Insomma, in questo caso sì che possiamo parlare di un vero e proprio “culto“, che non si ferma all’Europa ma che sconfina anche altrove, ormai da quasi trent’anni, da quando Björk, la più famosa musicista islandese, ne intuì le potenzialità, inserendoli in una raccolta che radunava i migliori musicisti di quel paese.

In due ore lo show colpisce anche per l’insieme di effetti scenici che contibuiscono a renderlo un’esperienza totalizzante per i sensi dello spettatore. E anche ieri sera, infatti, entusiasmo alle stelle. In apertura di serata, intanto, un gran bel set della cantautrice newyorkese King Princess, prodotta da Mick Ronson, che meriterebbe molta più attenzione da queste parti.

p. cer.