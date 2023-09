Concerto Aeronautica a Lucca: Ed è subito “Sold Out”

Sono andati esauriti in pochissimo tempo, in meno di due ore, i biglietti per assistere – domani alle 21 al Teatro del Giglio – al concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano. Un evento musicale di grande attrattiva quello di venerdì sera, inserito nel ricco e variegato calendario di manifestazioni che l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato maggiore dell’Aeronautica Militare hanno realizzato per celebrare a Lucca, dal primo al 30 settembre, i 100 anni dell’Aeronautica Militare.

Il prestigioso concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare in programma l’8 settembre si colloca, all’interno del calendario delle manifestazioni, come un momento molto atteso che trova proprio nel Teatro del Giglio la sua naturale collocazione. In programma, insieme a brani del repertorio della compagine musicale, compare anche un prezioso omaggio al Maestro Giacomo Puccini.

Tenuta a battesimo dal maestro Pietro Mascagni, alla cui presenza si svolse il primo concerto, la

Banda Musicale dell’Aeronautica Militare nasce ufficialmente a Roma il 1 Luglio del 1937. Da subito numerose tournée portano la Banda ad esibirsi nei più prestigiosi teatri italiani e internazionali favorita anche dal grande interesse culturale che circondava un’Aeronautica proiettata verso un futuro di sperimentazioni tecnologiche e fregiata da numerosi primati di volo. Il maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano è direttore della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare con il grado di Maggiore del Ruolo Speciale delle Armi dal novembre 2022, Dal 2015 al 2022 ha rivestito il ruolo di direttore artistico del Camerota Festival.