Concerto a Berlino Virtuoso & Belcanto ora è da... export

Saranno quattro i giovani talenti italiani che porteranno l’Italia, e anche un po’ di Lucca, alla Filarmonica di Berlino, uno dei templi della musica in Europa e nel mondo, in occasione del concerto di Pasqua. Il tradizionale evento, inserito nella stagione dei Populäre Konzerte, è uno degli appuntamenti più attesi e significativi nel panorama della musica classica: quest’anno protagonista sarà l’Opera italiana, la cui magia e tradizione verranno portate nella capitale tedesca dal tenore Vincenzo Spinelli, il baritono Luca Galli e le due soprano Marianna Mappa e Maria Novella Malfatti (lucchese). I quattro solisti sono stati selezionati da Virtuoso & Belcanto, il festival che animerà la nostra città dal 17 al 30 luglio.

Il titolo del concerto, che si terrà domenica alle 16, è "Zauber der italienischen Opera", ovvero "La magia dell’Opera italiana": Verdi, Puccini, Mascagni e altri autori risuoneranno con arie tratte da Aida, Rigoletto, La Traviata, La Bohème, Tosca e altre ancora. Sul palco della Sala Grande i quattro solisti si esibiranno sotto la direzione del Maestro Svetoslav Borisov e saranno accompagnati dalla Sinfonie Orchester Berlin, un connubio perfetto che si prospetta essere un grande successo in quanto, in Germania, la vendita dei biglietti sta veleggiando verso il sold out.

Il concerto, e il grande valore che rappresenta per Lucca e l’Italia, è stato presentato ieri a Palazzo Orsetti da Mia Pisano, assessore alla cultura del Comune di Lucca, dal Maestro Riccardo Cecchetti, direttore artistico di Virtuoso & Belcanto, dalla soprano Maria Novella Malfatti, da Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel mondo, e da Debora Pioli, segretaria artistica del festival. La relazione tra Virtuoso & Belcanto e la capitale tedesca si stringe sempre di più in quanto il festival lucchese, che ogni anno porta nella nostra città studenti e noti insegnanti provenienti da tutto il mondo, è stato invitato ad organizzare anche il concerto di Pasqua del prossimo anno, già in programma per domenica 31 marzo 2024.

Uno spettacolo che sarà interamente dedicato a Puccini, in occasione del centenario della morte del Maestro, e che è ad ora l’unico appuntamento internazionale già fissato nel programma delle Celebrazioni Pucciniane. "Siamo lieti di portare l’Italia e Lucca ad esibirsi in una delle culle della musica mondiale. Questa è un’occasione importante per far conoscere la nostra città e le sue eccellenze, un biglietto da visita per Lucca che porta a Berlino quattro ottimi artisti – dice Cecchetti - Questo appuntamento anticipa l’apertura ufficiale delle celebrazioni pucciniane, portando il Maestro proprio nel tempio della musica classica". Il grande concerto vedrà la rappresentazione di alcune delle più belle e conosciute arie di Giuseppe Verdi, di Pietro Mascagni e di Giacomo Puccini e coinvolgerà con la sua magia un pubblico di più di duemila persone. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito della Filarmonica di Berlino.

Giulia Alberigi