Con “Sorella follia“ visita straordinaria all’ex-manicomio

Visita guidata straordinaria dell’ex manicomio di Maggiano e del percorso espositivo ‘Stanze con vista sull’umanità’. Sarà possibile visitare la mostra “Da vicino nessuno è normale” di Matteo Raciti. Prenotazione obbligatoria su: www.fondazionemariotobino.it. La Fondazione Mario Tobino organizza Sorella Follia: una visita guidata per ripercorrere la storia dell’ex manicomio di Maggiano, dalle origini al suo sviluppo e scoprire il percorso espositivo della Fondazione Tobino ‘Stanze con vista sull’Umanità’. L’Itinerario espositivo ripercorre la storia della psichiatria dall’800 fino ai giorni nostri attraverso una ricca collezione di strumentazione medico scientifica e la visita alle due Stanzette di Mario Tobino scrittore e psichiatra della divisione femminile che ha abitato nell’Ospedale Psichiatrico per oltre quarant’anni. Altra visita in programma sabato 29 luglio.